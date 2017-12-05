Сегодня Microsoft и Qualcomm официально анонсируют первые ноутбуки с операционной системой Windows 10 на базе ARM. Как и ожидалось, HP, Lenovo и Asus являются производителями, создающими эти новые ноутбуки, которые включают процессор Qualcomm Snapdragon 835. Первые устройства аналогичны 2-в-1 планшетам/ноутбукам, которые мы видели с процессорами на базе Intel, но они отличаются прежде всего из-за версии Windows 10 и процессором Qualcomm, который их запускает.

Ранее Microsoft показывала, что Photoshop работает на ARM-версии Windows 10, и компания разработала специальный эмулятор для запуска традиционных приложений x86 на этих новых устройствах. Эти устройства выглядят как обычные ноутбуки, и будут запускать большую часть программного обеспечения, которое вы ожидаете увидеть на ноутбуке. Сегодня HP и Asus объявляют о своих устройствах, и Lenovo, как ожидается, последует в ближайшие недели.

Очевидный вопрос: почему эти устройства существуют? Microsoft работает с Qualcomm для создания этих «постоянно работающих» ПК, чтобы они всегда подключались к соединениям LTE и работали больше как iPad, чем традиционный ноутбук для Windows. Это означает, что вы открываете ноутбук, и он должен немедленно возобновиться, или вы закрываете крышку и не должны беспокоиться о разрядке батареи. Эти устройства должны иметь преимущества от батареи и тип соединения LTE, которого мы не видели регулярно в ноутбуках Windows.

Устройства HP и Asus будут включать Windows 10 S, предназначенные только для запуска приложений из Windows Store, но пользователи смогут обновиться до Windows 10 Pro бесплатно (на данный момент), чтобы получить доступ к полным настольным приложениям. Microsoft изначально скомпилировала Windows 10 для работы на чипсетах ARM, поэтому все процессы Windows, Edge запускаются изначально без эмуляции. Microsoft также посмотрела на верхние сторонние настольные приложения и изначально перекомпилировала набор системных DLL, на которые они полагаются, чтобы обеспечить высокую производительность.

Работа эмуляции Microsoft означает, что вы сможете загружать большинство 32-битных exe-файлов из Интернета и устанавливать их на ноутбуках на базе ARM. Однако есть несколько исключений. 64-разрядные приложения для Windows еще не поддерживаются (разработчики смогут перекомпилировать их в будущем), а Microsoft не поддерживает приложения, использующие драйверы режима ядра. Это означает, что большинство сторонних антивирусных программ не будут совместимы, и подавляющее большинство игр, использующих анти-чит-программное обеспечение, также будут работать неправильно.

Все остальное должно работать нормально, включая приложения, такие как Photoshop, Office и Chrome. Производительность, очевидно, по-прежнему остается большим вопросом в отношении этих устройств и процессоров Intel, но идея заключается в том, что круглосуточное время автономной работы и отсутствие необходимости регулярно заряжать устройство может привести к небольшому удару по производительности. Первые устройства должны работать в течение 20-22 часов активного использования, но если эти оценки не похожи на то, что мы видим в ноутбуках на базе Intel, тогда реальность может быть намного меньше.

В Microsoft и Qualcomm ARM очевидны проблемы с Windows. Ранее мы видели аналогичные обещания «подключенного мобильного ПК». Microsoft работала с Nvidia для производства планшетов Windows RT пять лет назад, но требования к производительности и времени автономной работы никогда не оправдали реальности, а операционная система не запускала традиционные настольные приложения. Это был беспорядок, который похож на плохой инженерный проект, а не на операционную систему для потребителей, студентов и предприятий.

Microsoft не работает с Nvidia еще в этом новом усилие, и компания не скажет, планирует ли она в будущем. В любом случае, из программного обеспечения эмуляции ясно, что Microsoft извлекла немалые уроки из катастрофы Windows RT. Эти новые ноутбуки выглядят как любое обычное устройство, которое вы увидите в розничном магазине сегодня, и они предназначены для того, чтобы быть тоньше и легче, улучшая время автономной работы и поддерживая совместимость приложений.

Asus NovaGo 2-в-1 включает 13,3-дюймовый HD-дисплей, до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ внутренне памяти. Там даже поддержка стилуса, два порта USB 3.1, порт HDMI и считыватель microSD. Asus NovaGo будет стоить от $ 599 за 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. Модель за 799 долларов будет включать 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. Envy x2 от HP является немного меньшим 2-в-1 с 12,3-дюймовым дисплеем, объемом до 8 ГБ ОЗУ и объемом памяти до 256 ГБ. Устройство HP также поддерживает стилус, и оба они будут оснащены связью LTE. Это должно быть что-то, что мы увидим на большинстве, если не на всех, ноутбуках с операционной системой Windows 10 с поддержкой ARM, позволяющих подключаться к Wi-Fi. HP Envy x2 будет доступна весной следующего года.

Эти первые устройства закладывают основы будущего, что должно произойти из этой новой Windows 10 по усилиям ARM. Мы могли видеть планшеты и больше гибридных устройств, работающих на этом новом программном обеспечении. На данный момент мы вряд ли увидим гибриды на телефоне, поскольку Microsoft сообщает, что текущая волна устройств не поддерживает телефонию.

Если срок службы батареи и производительность соответствуют требованиям Microsoft и Qualcomm, то это может стать захватывающим будущим годом для ноутбуков Windows. Microsoft также, по слухам, создает собственное специальное устройство, напоминающее блокнот, с набором микросхем ARM, и если компания продолжит его, мы, скорее всего, увидим, что он появится в следующем году.