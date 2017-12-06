В Массачусетском технологическом институте ученые создали и представили трехмерный печатный гидрогель, с помощью которого бактерии могут ощущать и реагировать на раздражители. Гидрогель загружается бактериями, что генетически запрограммированы реагировать на освещение и раздражители, когда они соприкасаются с определенными химическими веществами и, следовательно, могут использоваться в качестве живых датчиков.

Чтобы продемонстрировать способности живых чернил, исследователи напечатали гидрогель в виде дерева с различными участками ветвей дерева, содержащими бактерии, чувствительные к различным химическим веществам. Затем они смазывали эти химикаты на коже человека и помещали трехмерную печатную «живую татуировку» в форме дерева. Когда ветви контактировали с этими химикатами, бактерии реагировали флуоресцированием.

«Мы ожидаем, что сможем печатать живые вычислительные платформы, которые можно носить», - сказал исследователь Хенну Юк в своем заявлении. Некоторыми примерами возможных будущих применений такого типа технологий могут быть живые датчики, запрограммированные для мониторинга воспалительных биомаркеров или проглатываемых версий, которые могут влиять на микробиоту кишечника. Бактериальные материалы, подобные этому, также могут быть использованы для определения загрязняющих веществ в окружающей среде или, например, изменения температуры.