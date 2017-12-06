Исследователи из Вашингтонского университета разработали способ для 3D-печатных пластиковых объектов передавать информацию через WiFi без помощи батарей или электроники. И они показывают, что это можно сделать с коммерчески доступными пластмассами и WiFi-приемниками. «Наша цель заключалась в создании чего-то, что просто выходит из вашего 3D-принтера дома, и может отправлять полезную информацию на другие устройства», - сказал Викрам Айер, аспирант проекта. «Но большая проблема заключается в том, как вы будете общаться беспроводным способом WiFi, используя только пластик? Это то, чего никто раньше не мог сделать».

Для этого команда использовала такие вещи, как 3D-печатные пружины, шестерни и переключатели, которые могли бы использоваться для перевода движения в переданную антенной информацию. Например, они создали анемометр, который измеряет скорость ветра и прикрепляет его к шестерне. Когда зубчатая передача вращается, зубы соединяются с антенной, встроенной в объект, и эта антенна затем отражает окружающий сигнал WiFi, который может быть декодирован приемником WiFi. Чем быстрее ветер, тем быстрее вращается шестерня и тем быстрее передаются эти сигналы. Они также создали шкалу и расходомер, который может измерять скорость воды.

Кроме того, они напечатали три виджета - кнопку, набалдашник и слайдер - которые работают аналогичным образом и могут использоваться для общения с другими интеллектуальными устройствами. Исследователи также разработали два умных объекта - бутылку с моющим средством с прикрепленным расходомером, который может отслеживать количество оставшегося моющего средства и заказывать его, когда он становится низким, и держатель пробирки, который может использоваться для измерения количества жидкостных пробирок, и отслеживать инвентарь. И, наконец, они разработали способ печати железа в 3D-объекты в разных шаблонах, которые, например, при считывании магнитометром в смартфоне, могут использоваться для передачи важной информации об этом объекте, например, о том, что это, кто его сделал или как робот должен взаимодействовать с ним. «Он выглядит как обычный 3D-объект, но внутри него есть невидимая информация, которую можно прочитать с помощью вашего смартфона», - сказал Джастин Чен, еще один студент проекта.

Команда делает свои 3D-модели доступными для публики, чтобы каждый мог использовать эти объекты дома. Эта работа была недавно представлена на конференции и выставке SIGGRAPH Ассоциации компьютерной вычислительной техники по компьютерной графике и интерактивным технологиям в Азии.