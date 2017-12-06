Объединение остается идеальным решением для энергетических проблем: безграничное производство без вредных отходов. Ученым не удалось запустить функциональную (и продуктивную) установку, но это не помешало им попробовать. Крупнейшим проектом является колоссальный реактор термоядерного токатера ITER, который является международным проектом, основанным во Франции, который стремится начать свои первые эксперименты в 2025 году. Сегодня его разработчики объявили о том, что массовая установка на полпути закончена и направляется к дате завершения 2021 года.

Он финансируется семью органами: в первую очередь ЕС, с небольшими ставками из США, Индии, Китая, России, Японии и Южной Кореи. Строительство началось в 2013 году, но задержки привели к непростой дороге для масштабного проекта, что привело к завышенной цене в 22 миллиарда долларов, по оценкам ИТЭР в марте.

Теперь ИТЭР наполовину построена и, как ожидается, завершит строительство в 2021 году. Цель установки - начать эксперименты по производству реакций объединения в 2025 году. ИТЭР будет использовать метод, называемый водородным слиянием. В докладе The New York Times об установке говорится: ядра дейтерия и трития сливаются с образованием гелия, который выделяет много энергии, которая отскакивает вокруг камеры реактора и ударяет по ее стенкам, что создает тепло. Но так как установка только докажет концепцию, она не превратит ее в энергию.

В конце концов, стандартные сварочные электростанции будут использовать тепло для производства пара, который превращает турбину в электрическую энергию. Это, по сути, то, как традиционные объекты производят энергию, но на заводах по слиянию не будут иметься все облученные отходы, выбросы углерода или опасность расплавления. Ученые из ИТЭР предполагают, что в 2040 году завод по производству начнет работу, как только концепция будет доказана.