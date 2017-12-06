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«Pokémon Go» скоро включит в игру реальную погоду

06.12.2017 20:58 21

«Pokémon Go» скоро включит в игру реальную погоду

На этой неделе Pokémon Go получает множество новых покемонов, а также динамичную систему погоды. Игра скоро отразит реальную погоду вокруг вас, и это повлияет на то, какого покемона вы видите и насколько они сильны. Если идет дождь, например, вы увидите больше покемонов водного типа, чем обычно, и они будут с более высоким CP, чем обычно.

Новая функция погоды и добавление покемонов, по меньшей мере 50 новых Gen III, собираются вместе специально. Новые дополнения - все из области Hoenn и впервые представлены в Pokémon Ruby и Sapphire, которые также были первыми играми, в которых погода повлияла на игровой процесс. «Поклонники Ruby и Sapphire будут знать, что Hoenn принес больше, чем просто новый покемон», - сказал менеджер проекта Niantic Мэтт Слемон. «Это была первая игра Pokémon, в которой погода влияла на игровой мир. На Hoenn сильно повлиял мир вокруг него, и мы взяли все это как довольно внушительное вдохновение».

Этим летом Pokémon Go получила свои первые легендарные монстры, а Niantic объявил о некоторых крупных изменениях в рейдах в прошлом месяце. И скоро мы получим обновленную версию оригинальной AR-игры Niantic Ingress, а также новую игру с дополненной реальности Гарри Поттер.

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