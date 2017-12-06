Квазары - сверхмассивные черные дыры в центре галактик, которые активно потребляют газ и пыль. По мере того, как масса падает в черную дыру, она образует аккреционный диск вокруг черной дыры и струй материи, извергающихся из черной дыры. Эти особенности делают квазары одними из самых ярких объектов во Вселенной. И теперь ученые обнаружили самую далекую сверхмассивную черную дыру, когда-либо наблюдаемую, которая находится внутри квазара. Выводы будут опубликованы в журнале Nature.

Наиболее интересным аспектом этой сверхмассивной черной дыры является ее возраст - это 13 миллиардов световых лет, что ученые определили с помощью красного смещения. Это означает, что, глядя на этот объект, мы смотрим на вселенную, как это было через сотни миллионов лет после Большого Взрыва. Это взгляд на то, чем была самая ранняя вселенная. Это особенно интересно, потому что основная часть водорода в квазаре, по-видимому, является нейтральной, а не ионизированной. После охлаждения энергетических частиц от Большого взрыва они образовали нейтральный водород. Вселенная в этот период была темной, но по мере образования звезд и галактик водород ионизировался. Это означает, что большая часть вопроса квазара может быть с того времени, о котором мы мало знаем, во время которого вселенная была темной.

Кроме того, размер черной дыры - это головоломка сама по себе: ее масса в 800 миллионов раз больше, чем у нашего солнца. «Сбор всей этой массы менее чем за 690 миллионов лет является огромной проблемой для теорий сверхмассивного роста черных дыр», - говорит Эдуардо Бансадос из Института науки Карнеги, который возглавлял команду астрономов, которая сделала это открытие. Это означает, что ранняя вселенная, вероятно, способствовала быстрому образованию сверхмассивных черных дыр.

Есть только от 20 до 100 квазаров, которые столь же яркие и отдаленные, как этот недавно обнаруженный объект, поэтому обнаружение этой сверхмассивной черной дыры - довольно большое дело. По мере того, как будут построены более гигантские телескопы, мы сможем найти больше этих объектов, но эта конкретная сверхмассивная черная дыра дает нам уникальное представление о состоянии ранней Вселенной, как это существовало вскоре после Большого Взрыва.