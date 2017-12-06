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Лучшая мобильная гарнитура виртуальной реальности - Samsung Gear VR

06.12.2017 22:29 18

Лучшая мобильная гарнитура виртуальной реальности - Samsung Gear VR

Вам не нужен дорогой компьютер или PlayStation 4, чтобы окунуться в виртуальную реальность. Если у вас есть совместимый Android-смартфон, вы также можете выбрать из Google DayDream View или Samsung Gear VR. Благодаря небольшой помощи от Oculus, Samsung получила большой старт на этой арене. Gear VR существует с 2015 года, и она постоянно развивается вместе с смартфонами компании.

В этом году Samsung наконец выпустила контроллер движения для Gear VR, который впечатлил своим точным отслеживанием и удобным дизайном. Он также стоит всего $ 40, что делает его не обременительной покупкой для всех, кто уже владеет гарнитурой Samsung. Хотя Google выпустила Daydream View с контроллером перед Samsung, версия Gear VR лучше в целом. В частности, у него есть кнопка запуска, которая необходима для взаимодействия с средами виртуальной реальности.

К сожалению, Gear VR по-прежнему работает только с смартфонами Samsung, поэтому это не лучший вариант, если вы недавно перешли на другую модель. Основным преимуществом платформы Daydream от Google является то, что она поддерживает несколько телефонов. Помимо телефонов Pixel, она также работает с Moto Z и Z2, LG V30 и несколькими другими. Если у вас есть Galaxy S8, S8 + или Note8, вы можете выбрать одну из платформ VR.

И если выбирать между Gear VR и Daydream View, все же лучше придерживаться платформы Samsung. Она не только имеет лучший контроллер, но также имеет большую библиотеку программного обеспечения, частично благодаря некоторой помощи от Oculus.

Лучшей гарнитурой для компьютера признана Oculus Rift
Лучшей гарнитурой для компьютера признана Oculus Rift
Лучшая мобильная гарнитура виртуальной реальности - Samsung Gear VR
Лучшая мобильная гарнитура виртуальной реальности - Samsung Gear VR
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