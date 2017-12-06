Sony PlayStation VR гарнитура была огромным сюрпризом. Она обеспечивает высокую производительность виртуальной реальности без необходимости в ПК; она просто подключается прямо к PlayStation 4. Хотя вы не получите такой же уровень погружения, как в случае с Rift или Vive, это гораздо более доступный путь к VR. Благодаря ноу-хау в области бытовой электроники Sony PlayStation VR также невероятно удобно носить. Возможно, самое главное, Sony смогла представить более 100 игр VR на своей платформе. Это включает популярные названия, такие как Superhot, а также эксклюзивные Resident Evil VII, Ace Combat 7 и Until Dawn: Rush of Blood.

PlayStation VR также легче настраивать, чем любую другую платформу. Для этого требуется только PlayStation Camera и два контроллера Move. Вам все равно придется иметь дело с длинными кабелями, подключающими все вместе, но это более управляемо, чем настройка Rift или Vive.

Сегодня легче, чем год назад, попасть в мир виртуальной реальности, но все же она еще не для всех доступна. В течение следующего года гарнитуры станут дешевле, и будет еще больше опыта VR, чтобы опробовать. Большинству людей было бы лучше подождать, пока индустрия созреет. Но если вы уже хотите вникать в захватывающие миры, по крайней мере у вас есть много вариантов.