Хотя мы уже хорошо рассмотрели автономную VR-гарнитуру Vive Focus с отслеживанием «мирового масштаба» 6DoF, HTC еще не раскрыла свои подробные спецификации и цену, но почти через месяц у нас наконец есть некоторые ответы. Прежде всего, по состоянию на 12 декабря, устройство будет доступно для предварительного заказа в Китае, начиная с 3999 юаней или около 600 долларов, причем отгрузка начнется в январе следующего года. Базовая цена не сильно отличается от оригинального ПК-привязанного Vive, стоимость которого оценивается в 599 долларов.

Помимо цен и доступности, HTC также проливает больше света на внутренние спецификации. Мы уже знали о чипсете Qualcomm Snapdragon 835 в глубине Vive Focus, и теперь нам также сообщают, что есть 2,880 x 1600 однокомпонентный AMOLED-дисплей, который на самом деле острее, чем 2,160 x 1200 Vive, состоящий из двух AMOLED-панелей , Хотя обе гарнитуры имеют одинаковое поле зрения на 110 градусов, частота обновления Vive Focus 75 Гц немного медленнее, чем 90 Гц Vive. Увы, механизм модуля отслеживания остается загадкой на данный момент. Пока еще нет информации о весе.

Что касается времени автономной работы, HTC утверждает, что один заряд хорош в течение трех часов непрерывного использования или в течение недели в режиме ожидания. Когда она разрядиться, вы можете вернуть ее к жизни, используя Quick Charge 3.0 через USB-C. Что касается возможности подключения, Vive Focus оснащена WiFi и Bluetooth, но здесь нет сотовой связи. Часть WiFi также поддерживает Miracast для потоковой передачи на телевизоры. И говоря о Bluetooth, это для подключения к аксессуарам, таким как комплектный контроллер 3DoF, который работает на двух батареях AAA в течение 30 часов использования.

Это в значительной степени связано с новыми деталями относительно Vive Focus от HTC. Как и прежде, до сих пор неясно, будет ли эта гарнитура VR когда-либо выходить за пределы Китая. Тем не менее, с кажущейся гибкостью переноса контента в Daydream и Vive Wave, усилия VR компании HTC в Китае должны по-прежнему быть полезными для предстоящего автономного устройства Daydream, которое остальной мир все еще может ожидать.