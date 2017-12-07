Текущая технология AR делает довольно приличную работу по размещению виртуального изображения перед фактическим предметом, но блокирование виртуального изображения с помощью реального объекта на самом деле довольно сложно, и что-то, что доступно для расширенных наглядных дополненных реалистичных реализаций, пока не может быть сделано. Но MIT Technology Review сообщает, что исследователи из Университета Аризоны разработали прототипную систему, которая может это сделать.

Проект возглавила Хонг Хуа, профессор Колледжа оптических наук, и она рассказала MIT Technology Review, что трюк получает точный контроль над реальным светом. Ее прототип делает это с помощью ряда линз и зеркал, не совсем похожих на телескоп. На изображении выше вы можете видеть, что виртуальный чайник стоит так, как стоял бы настоящий предмет. С этим прототипом цель Хуа заключалась в том, чтобы сделать его как можно дешевле, что она и ее аспирант сделали, используя уже имеющиеся линзы, а не разрабатывали новые, поэтому конечный результат был немного громоздким. Хуа говорит, что теперь они работают над носимым прототипом.

Хотя она отмечает, что это исследование не связано с тем, что она является консультантом по Magic Leap и зарегистрирована по крайней мере в двух патентах компании, включая этот, который обладает возможностями взаимной окклюзии. Возможно, эта технология уже находит свой путь в работе Magic Leap. Несмотря на это, Хуа говорит, что получение этих функций на более мелкие устройства, вероятно, не произойдет в ближайшее время. «Сделать это в популярном форм-факторе очков, вероятно, займет какое-то время», - сказала она MIT Technology Review. Но это многообещающее начало решения сложной проблемы.