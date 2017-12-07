Легко найти информацию о знаменитостях, если вы полны решимости искать ее, но разве вы не могли бы услышать ее прямо из источника? Google добавляет функцию для мобильных поисков в США, в которой знаменитости отвечают на вопросы в видео. Если вы хотите узнать любимый фильм Джины Родригес или Уилла Фаррелла, то просто наберите этот вопрос в поиске и вам высветиться видео, записанное собственноручно звездой.

Другие знаменитости, отвечая на вопросы о запуске, включают Ника Джонаса, Приянку Чопра, Джеймса Франко, Трайс Эллис Росс, Сета МакФарлейна и др. Это определенно не всеобъемлющий список знаменитостей, но Google обещает больше видео от будущих и знаменитых звезд в «ближайшие несколько месяцев». Пока нет упоминаний, будет ли такое доступно и для звезд других стран.

Эта функция как бы «сюрприз» для тех, кто ищет информацию. В то же время это также небольшое конкурентное преимущество для Google. Если вы поклонник Ника Джонаса, разве лучше не услышать ответ на вопрос от него самого в видео от Google, чем прочитать об этом на различных сайтах. Пока вы любите видео в первую очередь, это может заставить вас вернуться на тот случай, если ваша любимая звезда имеет подобные ответы Google.