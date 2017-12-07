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Honda представила концепт роботов-помощников

07.12.2017 19:06 3

Honda представила концепт роботов-помощников

Как выглядит будущее робототехники? Никто точно не знает, но Honda кажется вполне уверенной, что это будет мило. В следующем году на CES японский производитель продемонстрирует квартет новых концепций роботов, включая робота-компаньона, автономного внедорожника и пару с «мобильной» концепцией - для перемещения людей и вещей. У двух из них есть настоящие симпатичные лица, а два других, по крайней мере, не выглядят угрожающе.

Но почему роботы выглядят так? В случае с Honda это происходит потому, что компания видит будущее робототехники как коренится в человеческом взаимодействии. Honda Bipedal Asimo - это лицо (и тело) исследования робототехники фирмы, но другие его основные продукты включают Uni-Cub и Walking Assist.
Такие машины, которые помогают мобильности, особенно важны в Японии, стране, которая обращается к роботам, чтобы помочь ухаживать за быстро стареющим населением. И если ваши роботы будут помогать людям весь день, мы знаем, что все будет выглядеть гладко, если они по крайней мере выглядят дружелюбно.

На фото (с лева на право) вы можете увидеть улыбающегося робота-компаньона (3E-A18), который «проявляет сострадание к людям с различными выражениями лица»; «Концепция мобильного кресла» (3E-B18), предназначенная для «случайного использования» в помещениях или на открытом воздухе; еще одна «концепция мобильного робота с многофункциональным грузовым пространством» (3E-C18); и «автономная концепция внедорожника» (3E-D18), которая в основном выглядит как квадроцикл. Все это концептуальные транспортные средства, означающие, что сейчас у Honda нет планов фактически продать их.

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