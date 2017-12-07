Если вам нравятся вещи, которые будут ультра эксклюзивными и сверхнадежными, то у LG есть такой телефон. LG Signature Edition имеет оболочку из циркониевой керамики, которая, по мнению компании, не будет царапаться (но будет ли она разрушаться?) Даже со временем. Те, кто решат купить такой телефон, могут получить свои имена, выгравированные на задней части аппарата. Телефоны в количестве 300 штук будут продаваться исключительно в Южной Корее по цене 2 миллиона вон (около 1800 долларов), что намного больше, чем другой очень дорогой телефон - iPhone X, который стоит 1,42 миллиона вон на месте.

Но то, что вы на самом деле получаете здесь, - это керамический LG V30, работающий под управлением Android Oreo (8.0), только с небольшим количеством системных настроек. В выпуске Signature Edition есть тот же 6-дюймовый OLED-дисплей, беспроводная зарядка Qi и основная камера с диафрагмой f / 1.6, только с немного большей оперативной памятью (6 ГБ вместо 4 ГБ) и внутренней памятью (256 ГБ). Он также поставляется с проводной и беспроводной парой наушников B & O.