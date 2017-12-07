Четверг, 7 Декабря

LG представила керамический телефон стоимостью 1800 долларов

07.12.2017 19:29 6

LG представила керамический телефон стоимостью 1800 долларов

Если вам нравятся вещи, которые будут ультра эксклюзивными и сверхнадежными, то у LG есть такой телефон. LG Signature Edition имеет оболочку из циркониевой керамики, которая, по мнению компании, не будет царапаться (но будет ли она разрушаться?) Даже со временем. Те, кто решат купить такой телефон, могут получить свои имена, выгравированные на задней части аппарата. Телефоны в количестве 300 штук будут продаваться исключительно в Южной Корее по цене 2 миллиона вон (около 1800 долларов), что намного больше, чем другой очень дорогой телефон - iPhone X, который стоит 1,42 миллиона вон на месте.

Но то, что вы на самом деле получаете здесь, - это керамический LG V30, работающий под управлением Android Oreo (8.0), только с небольшим количеством системных настроек. В выпуске Signature Edition есть тот же 6-дюймовый OLED-дисплей, беспроводная зарядка Qi и основная камера с диафрагмой f / 1.6, только с немного большей оперативной памятью (6 ГБ вместо 4 ГБ) и внутренней памятью (256 ГБ). Он также поставляется с проводной и беспроводной парой наушников B & O.

Утечка Nova 2S от Huawei показывает кнопку Нome, которая едва помещается на тонкой рамке
Утечка Nova 2S от Huawei показывает кнопку Нome, которая едва помещается на тонкой рамке
OnePlus запускает телефон Star Wars 5T в Индии
OnePlus запускает телефон Star Wars 5T в Индии
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.