Следующее большое препятствие для виртуальной реальности очевидно для всех, кто надел гарнитуру: избавиться от всех этих проводов. Мы видели беспроводные решения от TPCast и Intel, но теперь Amimon, компания, наиболее известная для разработки беспроводной видеотехнологии, выходит на ринг. Ее разработка в беспроводном VR использует спектр 5 ГГц вместо полосы 60 ГГц, используемой конкурентами. Это позволяет работать через стены и без прямой видимости, что не может сделать диапазон частот 60 ГГц. Самое главное, что Amimon обещает беззаботный опыт. По словам компании, она может даже поддерживать до 10 VR или AR-гарнитур в одной комнате (либо с их собственными компьютерами, либо с игровым сервером).

Amimon, которая сегодня дебютирует на конференции VRX в Сан-Франциско, говорит, что ее решение имеет преимущества перед альтернативами WiGig. Так как это не обязательно должно быть связано с приемником, вы можете выйти на улицу с помощью пары дополненных очков реальности и по-прежнему сможете подключиться к компьютеру в вашем доме. Он также сможет работать в самых разных местах: от переполненных комнат до огромных открытых помещений. Основная причина, по которой компании смотрят на 60 ГГц / WiGig для VR, связана с низкой задержкой и большой пропускной способностью данных, но Amimon утверждает, что запатентованная технология может сделать то же самое в спектре 5 ГГц.

Как и следовало ожидать, технология компании в настоящее время совместима со всеми основными гарнитурами VR: Oculus Rift, HTC Vive и PlayStation VR. Она может выводить 2K видео на 90FPS для двух гарнитур с ПК, а также 1080p при 120 FPS для PS VR. Amimon описывает это как полное решение для беспроводного VR - он способен как передавать без потерь видео, так и все необходимые данные датчиков.

На данный момент беспроводной модуль Amimon все еще находится на ранней стадии. Компания еще не обсуждает сроки выпуска, так как это будет зависеть от будущих партнеров. Аналогичным образом, цены все еще остаются в воздухе, но компания ожидает, что первое поколение беспроводных аксессуаров обойдется примерно в 100 долларов.