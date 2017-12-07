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Sharp хочет, чтобы «японский альянс» повысил конкуренцию OLED TV

07.12.2017 22:09 12

Sharp хочет, чтобы «японский альянс» повысил конкуренцию OLED TV

Sharp хочет закрепиться на рынке OLED, объединившись с конкурирующей компанией Japan Display. Главный исполнительный директор Sharp Тай Цзэн У сказал журналистам на Токийской фондовой бирже, что хочет создать «японский альянс», чтобы лучше конкурировать с южнокорейскими производителями, которые доминируют в отрасли.

В начале этого года Sharp планировала внедрить OLED-телевизоры на свои производственные линии, но всего через месяц южнокорейский конкурент LG, уже являющийся лидером в области продуктов OLED, рассказал о своих планах инвестировать еще 7,8 триллиона корейских вон (7 миллиардов долларов) в ее OLED-бизнес в течение следующих трех лет.

Тай сказал, что планирует консультироваться с правительством о создании всеяпонского альянса, а также обсудить потенциальные инвестиции в JOLED, дочернюю компанию Japan Display, которая недавно объявила о своих планах по массовому производству «печатных» OLED-панелей.

Существует огромный спрос на продукты OLED, как от производителей, так и от потребителей. Но с одним или двумя ключевыми игроками, производящими их, это была проблема, связанная с технологией. Этот «японский альянс» в случае успеха может сделать успехи в открытии рынка для всех.

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