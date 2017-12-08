В Японии есть культура, которая поощряет сверхурочные из чувства лояльности, и это серьезная проблема. Она не только сокращает семейную и социальную жизнь, но и ведет к смертям. Taisei (компания, стоящая за главным Олимпийским стадионом в Токио 2020), намерена исправить это необычным способом: использовать дрон, который будет заставлять отправляться домой. Ее недавно представленный T-Frend является якобы дроном безопасности, который наблюдает за офисом с его камерой, но его специальность – контролировать работников с «Auld Lang Syne», чтобы те вовремя шли домой из офиса. Теоретически, музыка и собственное гудение дрона делают невозможным концентрацию.

Дрон является автономным и не нуждается в GPS, чтобы найти свою позицию. Он будет доступен в Японии в апреле как услуга в размере около 443 доллара в месяц, что в значительной степени ограничивает ее для предприятий среднего и крупного бизнеса, которые могут легко оправдать расходы за счет улучшения здоровья работников.

Независимо от того, действительно ли T-Frend эффективен, упрямые работники все равно надевают шумоподавляющие наушники. Тем не менее, это может способствовать национальным усилиям по созданию более сбалансированного образа жизни. И это может быть даже более эффективно, чем существующие стратегии.