Команда исследователей безопасности, которая предупредила об опасностях умных игрушек, нашла другую, которая может использоваться для шпионажа за детьми. Pen Test Partners проверили игрушку Teksta Toucan, обнаружив, что у нее легко взломать микрофон и динамик устройства. Согласно The Register, устройство сделано Genesis Industries, что являются создателями iQue и My Friend Cayla. Обе в настоящее время распространяются в США и Европе, в то время как последняя игрушка была снята с продажи в Германии.

У Toucan было два способа доступа, первый из которых был просто подключен к встроенному в Bluetooth динамику устройства. Однако, тем не менее, микрофон был также доступен, поэтому достаточно местные и мотивированные злоумышленники могли следить за тем, что говорили вы или ваши дети. Второй метод потребовал нарушения операционной системы устройства и замены его библиотеки файлов MP3 на что-то менее подходящее.

Родителям рекомендуется избегать всех трех устройств и возвращать их, если они купили их в качестве подарка для праздников.