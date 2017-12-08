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Исследователи находят еще одну умную игрушку, которую легко взломать

08.12.2017 18:15 12

Исследователи находят еще одну умную игрушку, которую легко взломать

Команда исследователей безопасности, которая предупредила об опасностях умных игрушек, нашла другую, которая может использоваться для шпионажа за детьми. Pen Test Partners проверили игрушку Teksta Toucan, обнаружив, что у нее легко взломать микрофон и динамик устройства. Согласно The Register, устройство сделано Genesis Industries, что являются создателями iQue и My Friend Cayla. Обе в настоящее время распространяются в США и Европе, в то время как последняя игрушка была снята с продажи в Германии.

У Toucan было два способа доступа, первый из которых был просто подключен к встроенному в Bluetooth динамику устройства. Однако, тем не менее, микрофон был также доступен, поэтому достаточно местные и мотивированные злоумышленники могли следить за тем, что говорили вы или ваши дети. Второй метод потребовал нарушения операционной системы устройства и замены его библиотеки файлов MP3 на что-то менее подходящее.

Родителям рекомендуется избегать всех трех устройств и возвращать их, если они купили их в качестве подарка для праздников.

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