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Эта 13,3-дюймовая электронная книга также может быть монитором

08.12.2017 19:07 36

Эта 13,3-дюймовая электронная книга также может быть монитором

Если вам нравятся ваши электронные книги с огромным сенсорным экраном и возможностью рисовать стилусом, новый Onyx Boox Max 2 Professional - это что-то для вас. Устройство оснащено большим 13,3-дюймовым дисплеем с электронными чернилами (с разрешением 2200 x 1650 и 16-уровневым оттенком серого) и цифровым преобразователем Wacom, который позволяет вам создавать эскизы или делать заметки в ваших документах. Также есть соединение HDMI, поэтому вы можете использовать устройство в качестве дополнительного монитора.

Компания утверждает, что функция двойного режима (действующая как ридер, так и монитор) является первым в мире. Другие характеристики включают встроенный микрофон и разъем для наушников, четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ внутренней памяти, Wi-Fi и Bluetooth. Под обложкой вы найдете Android 6.0 и совместимость с Windows, MacOS, iOS и Linux.

Эта 13,3-дюймовая электронная книга также может быть монитором

В соответствии с Onyx батарея 4100mAh рассчитана на четыре недели в режиме ожидания, и есть четыре кнопки физической навигации, если вы не хотите использовать сенсорный экран. Ридер поддерживает форматы документов, включая PDF, EPUB, TXT, MOBI и DOC; графические форматы JPG, PNG и BMP; и аудиофайлы, включая MP3 и WAV.

Boox Max 2 Professional доступен для предварительного заказа сейчас за 671 евро и начнет поставки с 27 декабря.

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