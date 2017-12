Рюкзаки отлично подходят для ношения вещей, но даже самые красивые - это все еще только ткань или кожа, которую мы носим на спине.

Но нет никакого продукта, который не будет пытаться стать «умным», что приведет нас в Visvo. Это новая компания, которая хочет получить финансирование на Kickstarter за линию умных рюкзаков, и у нее есть интересные идеи о том, как они должны выглядеть, ориентированные на технологию.

Например, есть обычный встроенный USB-аккумулятор, который позволяет заряжать ваши гаджеты на ходу, но он также включает в себя как внешние огни для езды на велосипеде, светодиоды для освещения внутренней части сумки, так и даже дополнительный GPS-трекер на случай, если ваша сумка была украдена. Одна из моделей даже включает в себя беспроводное зарядное устройство Qi, встроенное в один из карманов.

Лучшим дополнением могут быть плечевые ремни: у каждого есть мощные магниты для удержания ваших наушников. Они, может быть, даже поймают AirPods, если они выпадут из ваших ушей.

Существует также множество портов USB, скрытых вокруг рюкзака, в дополнение к трем, встроенным в аккумуляторную батарею (один на внутренней стороне сумки и один встроенный в карман на молнии на правом плечевом ремне для зарядки телефона или беспроводных наушников). Доступ к внутренней проводке можно получить через удобную заднюю молнию, поэтому вам не придется прорываться сквозь все ваши вещи, чтобы зарядить внутреннюю батарею.

Остальная линия Novel довольно стандартная для рюкзака: снаружи обработанное полотно, устойчивое к воде и пятнам, есть карман для ноутбука и амортизирующая резинка на дне, чтобы защитить ваше снаряжение.

Тем не менее, все эти дополнительные умения не дешевы. Базовая модель Novel 1.0 начинается с цены в 249 евро, Novel 2.0 стоит соответственно € 269 и самый функциональный Novel 3.0 обойдется в € 299.