Пятница, 8 Декабря

Рюкзак будущего имеет магнитные ремни, чтобы поймать ваши AirPods

09.12.2017 0:26 6

Рюкзак будущего имеет магнитные ремни, чтобы поймать ваши AirPods

Рюкзаки отлично подходят для ношения вещей, но даже самые красивые - это все еще только ткань или кожа, которую мы носим на спине.

Но нет никакого продукта, который не будет пытаться стать «умным», что приведет нас в Visvo. Это новая компания, которая хочет получить финансирование на Kickstarter за линию умных рюкзаков, и у нее есть интересные идеи о том, как они должны выглядеть, ориентированные на технологию.

Рюкзак будущего имеет магнитные ремни, чтобы поймать ваши AirPods

Например, есть обычный встроенный USB-аккумулятор, который позволяет заряжать ваши гаджеты на ходу, но он также включает в себя как внешние огни для езды на велосипеде, светодиоды для освещения внутренней части сумки, так и даже дополнительный GPS-трекер на случай, если ваша сумка была украдена. Одна из моделей даже включает в себя беспроводное зарядное устройство Qi, встроенное в один из карманов.

Лучшим дополнением могут быть плечевые ремни: у каждого есть мощные магниты для удержания ваших наушников. Они, может быть, даже поймают AirPods, если они выпадут из ваших ушей.

Существует также множество портов USB, скрытых вокруг рюкзака, в дополнение к трем, встроенным в аккумуляторную батарею (один на внутренней стороне сумки и один встроенный в карман на молнии на правом плечевом ремне для зарядки телефона или беспроводных наушников). Доступ к внутренней проводке можно получить через удобную заднюю молнию, поэтому вам не придется прорываться сквозь все ваши вещи, чтобы зарядить внутреннюю батарею.

Рюкзак будущего имеет магнитные ремни, чтобы поймать ваши AirPods

Остальная линия Novel довольно стандартная для рюкзака: снаружи обработанное полотно, устойчивое к воде и пятнам, есть карман для ноутбука и амортизирующая резинка на дне, чтобы защитить ваше снаряжение.

Тем не менее, все эти дополнительные умения не дешевы. Базовая модель Novel 1.0 начинается с цены в 249 евро, Novel 2.0 стоит соответственно € 269 и самый функциональный Novel 3.0 обойдется в € 299.

В эскизах Samsung представлена еще одна концепция складного телефона
В эскизах Samsung представлена еще одна концепция складного телефона
Встречайте концепт мобильной клиники будущего
Встречайте концепт мобильной клиники будущего
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.