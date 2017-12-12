Toyota, Honda и Nissan сотрудничают с восемью промышленными фирмами, чтобы сделать новый толчок на водородных заправочных станциях в Японии. Группа хочет построить 80 станций в течение первых четырех лет партнерства, который, как ожидается, продлится десять лет, с девятью операциями к марту 2018 года. План почти удвоит 91 станцию в настоящее время в стране.

Японские автопроизводители в последнее время добились больших успехов в автомобилях с топливными элементами. В конце 2014 года Toyota запустила Mirai для массового рынка, в то время как Nissan в прошлом году объявила о своих планах по разработке технологии топливных элементов с использованием этанола на основе установок. Автомобиль Mirai стоит 59 000 долларов, что почти в два раза выше, чем у сопоставимого электромобиля, в то время как водородные станции могут стоить 4,4 миллиона долларов для строительства. Таким образом, в Японии насчитывается всего около 2200 автомобилей на топливных элементах.

Партнерство, в котором также входят Tokyo Gas, нефтеперерабатывающий завод Идемицу Косан, газовый завод Иватани и Банк развития Японии, стремится снизить расходы, связанные с созданием водородных станций, а также укрепить их лоббистскую силу для продвижения более слабых правил в отношении технологии. Правительство установило целевой показатель в 2016 году, чтобы увеличить количество автомобилей на топливных элементах в Японии до 40 000 к марту 2021 года, поэтому в противном случае эта отрасль может стать катализатором, необходимым для приведения технологии в основное русло.