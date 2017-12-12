Одной из традиций Олимпиады является эстафета факела, в которой люди несут пламя от Олимпии, Греция, до места проведения Игр. В 2018 году Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане, Южная Корея, и в настоящее время идет эстафета факела. Ранее на этой неделе HUBO, робот-гуманоид, нес пламя для части своего путешествия.

HUBO преодолел только 150 метров с факелом, но его присутствие было в значительной степени символическим. В рамках своих обязанностей факела HUBO продемонстрировал пример аварийной операции, в ходе которой он разрезал отверстие в кирпичной стене (при этом держал факел). Он был задуман как «демонстрация инноваций и креативности», согласно президенту Оргкомитета Пхенчхана 2018 Ли Хи Бому.

Это немного глупо, особенно учитывая, что это был большой трюк, но это не меняет того факта, что HUBO - первый гуманоидный робот в Корее, и то, что он сделал, было довольно круто. Он имеет две шарнирные руки и может ходить 65 шагов в минуту. Он разрабатывается как робот первого ответчика (отсюда и отображение его способностей). Будет интересно посмотреть, как он будет развиваться, но пока мы знаем, что HUBO вполне может участвовать в демонстрации трюков, по крайней мере.