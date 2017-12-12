Хогвартс официально становится мобильным. Со следующего года маги и магглы, если они пожелают - смогут создавать своих персонажей и испытать жизнь как ученика Хогвартса в официально лицензированной игре Гарри Поттер: Hogwarts Mystery. Как волшебница или волшебник, вы будете проходить через школьные годы, как Гарри и др., участвуя в магических классах, таких как «Защита против темных искусств и зелий» с известными профессорами Хогвартса у руля.

На рынке не было недостатка в играх с Potter-themed (в том числе и в увеличенной реальности Niantic), но это первое, что связано с официальной печатью Warner Bros. Она будет запущена под лейблом Portkey Games компании, которая посвящена играм, вдохновленным магическим волшебным миром Дж. К. Роулинг. Игра, несомненно, приходит из-за огромного, устойчивого спроса со стороны фэндома, который не скрывает своего пристального взгляда на канон, поэтому создатели игр заработали это для них. Игра будет доступна в следующем году в App Store, Google Play и Amazon Appstore.