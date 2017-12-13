Среда, 13 Декабря

Ford считает, что гибриды лучше подходят для автономных автомобилей, чем электрокары

13.12.2017 0:20 15

Ford считает, что гибриды лучше подходят для автономных автомобилей, чем электрокары

Автопроизводители, такие как Nissan и Mercedes-Benz, а также Lyft, объединили свои автономные автомобильные эксперименты в электромобили. Но Ford будет держать одну ногу в ископаемом топливе, по крайней мере пока. Исполнительный директор компании сказал Automotive News, что автономный автомобиль Ford должен появиться в 2021 году, это будет совершенно новый гибрид.

В то время как Ford делает консервативный выбор для использования автономных автомобилей с газовым двигателем, он надеется выровнять край с более длинными диапазонами, чем электрические автомобили конкурентов. В конце концов, намного быстрее заполнить бензобак, чем полностью зарядить EV. Ford планирует поддерживать автономные гибриды в течение примерно 20 часов в день, президент Ford на мировых рынках Джим Фарли сказал Automotive News:

«В любое время, когда вы не носите товар, вы теряете деньги, - сказал Фарли. «Самое главное - это время безотказной работы и рентабельность. Мы видим, что [гибрид] - это гораздо более выгодная модель владения собственностью».

В отличие от других автопроизводителей, Ford не планирует откатывать свои автономные автомобили в бизнесе совместного использования. Вместо этого он ищет другие коммерческие возможности, которые требуют наличие автомобилей на дороге круглосуточно. Компания начала тестирование своих технологий в начале этого года, когда она развернула самозаводящиеся Ford Fusions в офисы Domino в Анн-Арборе, штат Мичиган, чтобы оценить энтузиазм клиентов для доставки пиццы, контролируемой ИИ.

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