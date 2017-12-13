Полиция в Нидерландах, возможно, была слишком поспешной в создании эскадры орлов-охотников за дронами. NOS узнала, что голландские сотрудники правоохранительных органов уходят на пенсию (они идут в новые дома) и сворачивают программу. Неудивительно, что решение является ответом как на фактический спрос, так и на производительность самих птиц.

Для начала там просто не нужны орлы - они были поддержкой, чтобы помешать террористам и потенциальным авариям, но, к счастью, это не было большой проблемой. И, как вы могли догадаться, даже птицы, обученные из молодежи, чтобы перехватить беспилотные летательные аппараты, не всегда будут делать то, что им говорят. Высказывалась обеспокоенность в связи с тем, что их проблемы с производительностью в тестах могут быть увеличены в хаосе реальных условий. Подъем и обучение этих хищников также не был дешевым.

Голландская полиция также заканчивает эксперимент, в котором крысы обнюхивали поддельные сигареты, человеческие останки и незаконные фейерверки. Грызуны не могли быть «оперативными», заявила полиция.

Нетрудно было предсказать, что программа с орлами будет закрыта. Даже если вы отказываетесь от утилиты птиц, технология борьбы с дроном продвигается достаточно быстро, чтобы технология, скорее всего, справилась с этой задачей или улучшилась. Если вы можете отключить беспилотные летательные аппараты с помощью переносного пистолета, зачем тратить долгие годы на орлов, которые даже не гарантируют того, что вы хотите? Как бы то ни было, мы уверены, что орлы скорее поймают добычу, которую они могут съесть.