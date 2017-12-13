Новое поколение телефонов Samsung Galaxy A, по слухам, будет выпущено в январе, как сообщается в Android Police. Руководство пользователя загрузилось онлайн на веб-сайт Samsung, в котором содержится минимальная информация о том, что мы можем ожидать от новых телефонов серии A в следующем году.

Похоже, что большая функция подсветки телефонов будет иметь две фронтальные камеры, а Live Focus доступен для людей, но пока нет информации о том, сколько будет мегапикселей. В руководстве также подтверждается, что телефоны будут иметь соотношение сторон 18: 9 с тонкими рамками, как и многие другие новые телефоны, выпущенные в этом году. Задний датчик отпечатков пальцев также выглядит так, как будто он расположен под задней камерой, для облегчения доступа, чем предыдущие модели Samsung, такие как Note 8.

По слухам, именование телефонов меняется, а в этом году A5 и A7 становятся A8 и A8 Plus следующего года. В руководстве утверждается, что оба телефона будут запускать Android 7.1.1 Nougat из коробки и предлагают поддержку для Samsung Pay и Bixby. Другие аспекты остаются стандартными, например, порт зарядного устройства USB-C и гнездо для наушников. Мы, скорее всего, узнаем больше о новых моделях в течение следующих двух месяцев, если Samsung анонсирует их.