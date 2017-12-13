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Электрические угри могут быть ключом для питания имплантируемых устройств

13.12.2017 23:59 6

Электрические угри могут быть ключом для питания имплантируемых устройств

Наука была вдохновлена угрями для изучения водных ресурсов и теперь исследователи присматривают за электрическими угрями. Идея состоит в том, чтобы создать гибкое самонастраивающееся устройство, которое могло бы поддерживать электрический ток, протекающий через кардиостимулятор или инструмент для внутренней медицины, без необходимости использования традиционного аккумулятора.

Для этого ученые из Института Адольфа Меркеле, Фрибургского и Мичиганского университета напечатали тысячи капель гидрогеля на листе, чередуясь между каплями солевого раствора и водой. Второй лист с каплями гидрогеля с избирательным зарядом накладывается поверх первого, создавая электричество при движении ионов в противоположных направлениях.

Чтобы создать толчок энергии по требованию, команда применила давление на листы, сложенные определенным образом, что сделало бы капли стеклом и сгенерировало бы ток.

Команда сказала, что эта технология может использоваться не только для силовых имплантатов для пожилых людей, но и для таких вещей, как контактные линзы AR. Также есть вероятность, что в будущем мы сможем генерировать биоэлектричество из других функций организма.

Электрические угри могут быть ключом для питания имплантируемых устройств
Электрические угри могут быть ключом для питания имплантируемых устройств
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