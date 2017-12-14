Ван-Алленский пояс Земли - это область энергичных частиц, которые окружают нашу планету и удерживаются на месте благодаря магнитному полю Земли. Эти радиационные пояса захватывают заряженные частицы, защищая нас от воздействия какой-либо самой вредной радиации в космосе. Есть еще много тайн, которые мы не решили о поясах Ван Аллена, но теперь студенты из Университета Колорадо Боулдер решили тот, который восходит к 60 годам.

Студенты обнаружили происхождение за энергичными частицами, которые существуют во внутренних областях радиационного пояса Земли. Ученые давно предположили, что высоко заряженные протоны в этих областях происходят от распада нейтронов альбедо космического луча (CRAND), что происходит, когда космические лучи врезаются в нейтроны в атмосфере Земли. Это приводит к появлению заряженных частиц, которые попадают в ловушку в поясах Ван Аллена. Однако ученые не распространяли эту теорию на покрытие электронов на внутреннем крае поясов.

Теперь студенты подтвердили, что CRAND также несет ответственность за присутствие сильно заряженных электронов. Удовлетворение этой тайны разрешено, особенно потому, что эти заряженные частицы оказывают практическое влияние на космические путешествия. Они представляют опасность как для спутников, так и для космонавтов, оставляя защитную оболочку магнитосферы Земли перемещаться на Луну, Марс и дальше. Понимание того, откуда эти частицы поступают, может помочь нам предсказать их.

Но это открытие также является мощным из-за того, как это было сделано: учениками с помощью CubeSats. CubeSats - небольшие спутники, размером с буханку хлеба или коробку для обуви. Они недороги в производстве, и благодаря компаниям, запускающим ракетные комплексы, такие как Vector and Rocket Lab, скоро будет относительно дешево их запускать. Этот конкретный спутник финансировался за счет гранта NSF, и по мере того, как пространство становится все более доступным для учащихся средних школ и колледжей, можно будет увидеть больше таких открытий в ближайшем будущем.