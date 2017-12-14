Четверг, 14 Декабря

Toyota и Panasonic изучают «призматические» батареи EV вместе

14.12.2017 0:26 6

Toyota и Panasonic изучают «призматические» батареи EV вместе

Toyota и Panasonic объединяются для разработки батареи, которые сама Toyota и другие автопроизводители могут использовать в будущих электромобилях. Вместо того, чтобы создавать цилиндрические батареи типа Tesla и других производителей EV, две компании изучают разработку «призматических» батарей. Это квадратные, плоские батареи с алюминиевыми корпусами и обычно используются в сотовых телефонах. Они могут быть сделаны меньше и легче, чем батареи, которые используют цилиндрические ячейки, но, как правило, стоят дороже и уязвимы для перегрева и набухания.

Соглашение является всего лишь первым шагом, но показывает растущую потребность в том, чтобы автопроизводители и компании-батареи работали вместе. Недавно Toyota представила планы, где будет работать с Mazda и Suzuki, чтобы запустить новую линейку EV, начиная с 2020 года. До недавнего времени компания фокусировалась исключительно на создании гибридных и водородных автомобилей.

Panasonic является ведущим производителем аккумуляторов EV, наиболее известная как поставщик для Tesla Model S, 3 и X Tesla. Она также производит батареи для современных гибридных автомобилей Prius от Toyota и имеет 29-процентную долю на рынке, отмечает Reuters. Другие лидеры - LG Chem, которая строит батареи для двух самых продаваемых EV, Renault Zoe и Chevy Bolt, Samsung и BYD Co.

Toyota и Panasonic не придется иметь дело с острыми проблемами, такими как химия батареи, чтобы создавать лучшие призматические ячейки, которые уже используются на Bolt и других транспортных средствах. Скорее, им просто нужно будет использовать свои инженерные и исследовательские ресурсы, чтобы сделать аккумуляторы дешевле, безопаснее и надежнее.

В настоящее время Toyota и Panasonic изучают возможность разработки этих типов батарей вместе, но есть приличный шанс, что это превратится в конкретный план. Батареи - это большая точка для развития EV, поэтому чем больше разработок, тем лучше.

Toyota и Panasonic изучают «призматические» батареи EV вместе
Toyota и Panasonic изучают «призматические» батареи EV вместе
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