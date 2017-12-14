Прошло 30 лет с тех пор, как Арнольд Шварценеггер отправился в джунгли Центральной Америки, только чтобы начать охоту за невидимым инопланетным воином по прозвищу Хищник. Теперь игроки Ghost Recon Wildlands, открытого тактического шутера Ubisoft, попадут под бдительный взгляд Хищника в новом специальном мероприятии, которое пройдет с 14 декабря по начало января.

«В Ubisoft Paris мы были поклонниками Хищника в течение долгого времени и очень рады привлечь такого знакового персонажа к нашей игре», - сказал старший продюсер Ubisoft Нуридин Аббуд в своем заявлении. «Задача полна ссылок на оригинальный фильм «Хищник», и мы не можем дождаться реакции наших игроков!»

Новый контент Predator появится как событие для сольных или кооперативных игроков (до четырех) в игре, и в то время как победить его будет непростой задачей, вы будете получать эксклюзивные предметы, такие как маска с видением Predator. Вы также можете купить Predator Pack через внутриигровой магазин, который содержит 15 новых настраиваемых предметов, включая оружие, вдохновленное фил,мом и ближний боевой ход. Кроме того, режим PVP Ghost War получит нового солдата, который также сможет задействовать режим берсеркера в битве.

Аббуд сказал, что свободная миссия предназначена для воссоздания напряженности в оригинальном фильме 20th Century Fox. Вы увидите намеки на присутствие инопланетянина задолго до того, как вы встретитесь или сразитесь с ним. «Получение этого ощущения от окружающих джунглей было тем, что мы действительно хотели передать», - сказал он в блоге.