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Hyundai планирует выпустить 38 EV, поскольку пытается догнать соперников

14.12.2017 2:47 3

Hyundai планирует выпустить 38 EV, поскольку пытается догнать соперников

Hyundai и ее дочерняя компания Kia показали амбициозные планы по выпуску на рынок 38 «зеленых» автомобилей в течение следующих восьми лет, а семь моделей планируется запустить в ближайшие пять лет. Большинство из них будут электромобилями, старший вице-президент Ли Ки Сан заявил журналистам на прошлой неделе, добавив к нынешнему зеленому составу компании Hyundai Ioniq, Kia Soul, несколько гибридных модулей и водородную топливную ячейку ix35.

Для компании, которая вытащила ноги на зеленый ландшафт транспортного средства, 38 - это много. Тем не менее, в нем говорится, что настало время (более десяти лет) исследовать и разрабатывать «зеленые технологии», которые соответствуют его бренду. И производитель вытолкнул на рынок относительно недорогие автомобили, которые делают технологию и ее преимущества доступными для мейнстрима. И есть дело: компания продала 186 000 зеленых автомобилей за первые девять месяцев года.

Однако компания по-прежнему отстает от своих конкурентов. Например, VW планирует построить электрические версии всех своих моделей к 2030 году. GM утверждает, что разрабатывает версии 20 из своих автомобилей только из-за выхода на рынок к 2020 году. Renault, BMW и Daimler все уже последовали примеру. Выступая перед Bloomberg, Ким Фил Су, профессор автомобильной техники в Университете Даэлима в окрестностях Сеула, сказал: «Hyundai должна была стать первым двигателем EV, но она по-прежнему остается быстрым последователем», и добавил, что компания «опоздала на три года». Однако, если она реализует свои амбициозные планы, компания может стать маловероятным лидером в этой области.

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