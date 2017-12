Take-Two - последний крупный издатель игр, что открывает инди-лейбл. По его словам, Private Division будет работать как небольшая версия Take-Two, предоставляя разработчикам возможность работать над вещами в своем собственном темпе и не беспокоиться о том, чтобы выпустить море ежегодных сиквелов.

До сих пор она подписывала проекты с несколькими бывшими разработчиками AAA, включая RPG от Девида Голдфарба (Battlefield: Bad Company 2 и Battlefield 3) и необъявленную RPG Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, South Park: The Stick of Truth). Это в дополнение к Assassin's Creed создателю Патрис Десилетс «The Humankind Odyssey». О, и она также публикует Kerbal Space Program и неназванный новый фантастический шутер от Маркуса Лехто.

Помимо предстоящей расширения Kerbal, ни одна из других игр, как ожидается, не будет выпущена в ближайшее время. Информация в пресс-релизе гласит, что ни одна из других игр не запланирована на финансовые годы Take-Two, заканчивающиеся 31 марта 2018 и 2019 года. Это понятно, учитывая, что большинство игр занимают в среднем от двух до трех лет в среднем.

Крупные издатели, создающие инди-лейблы, были беспроигрышными. Electronic Arts имеет свою программу EA Originals, которая в настоящее время имеет Fe и A Way Out в созревании. Затем есть программа Microsoft ID @ Xbox, Square Enix Collective и недавно выпущенный Unties от Sony. Они помогают дать большие имена и место для проведения рискованных идей, которые могут не пойти в пространстве AAA. Это также означает, что причудливые игры получают маркетинговый бюджет, чтобы они не томились в Steam или в вашем любимом цифровом магазине.