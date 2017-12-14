Четверг, 14 Декабря

Япония создает собственную мобильную сеть

14.12.2017 21:14 3

Япония создает собственную мобильную сеть

Японская платформа электронной коммерции Rakuten объявила о своем намерении встряхнуть мобильный бизнес в своей родной стране. Reuters сообщает, что компания подает заявку на получение лицензии на предоставление услуги 4G. Rakuten намерен предложить услугу в 2019 году и имеет целью привлечь 15 миллионов клиентов, значительно уступив место Softbank, который в настоящее время обслуживает 39 миллионов.

Rakuten уже имеет часть в мобильном мире, благодаря своему воображаемому MVNO, Rakuten Mobile. Бюджетный оператор предлагает недорогие (и некачественные) услуги передачи голоса и данных. Но это, по крайней мере, означает, что Rakuten не будет запускаться на рынок с самого начала, и поскольку у нее уже есть мощные платформы электронной коммерции и средств массовой информации, есть множество причин для удерживания клиентов.

Похоже, что этот шаг был вызван, по крайней мере частично, из-за проблем регулирования, что большая тройка Японии: Softbank, NTT DoCoMo и Au / KDDI обладают слишком большой властью. Rakuten считает, что дополнительная конкуренция снизит цены, но даже если она встряхнет отрасль, скидок не будет предлагать. Компания полагает, что для оплаты необходимого спектра и инфраструктуры потребуется 5,3 млрд. долларов.

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