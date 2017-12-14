Согласно новому докладу Human Rights Watch (HRW), Китай спокойно собирал биометрические данные от миллионов людей в Синьцзяне. С февраля власти собирают образцы ДНК, отпечатки пальцев и сканирование глаз у тех в регионе, кроме Тибета, где этнические ханьцы не являются в большинстве. Правительство налагает здесь более строгие меры контроля, чем где бы то ни было в стране.

Согласно веб-сайту правительства Синьцзяна, данные, полученные от всех в возрасте от 12 до 65 лет, будут связаны с карточками регистрации домашних хозяйств (hukou), которые уже ограничивают доступ жителей к здравоохранению, жилью и образованию. В правительственном документе говорится, что «регулирование управления идентификационными карточками является основой для создания базы данных населения на основе идентификационных номеров для автономного региона».

Тем не менее, HRW утверждает, что сбор обязательных биоматериалов имеет «особенно оскорбительный потенциал» и «вряд ли представляется оправданным в качестве меры безопасности», учитывая обширный контроль, уже реализованный в регионе Синьцзян. По словам Софи Ричардсон, китайского директора HRW, «китайские власти, похоже, думают, что могут добиться« социальной стабильности », поставив людей под микроскоп, но эти оскорбительные программы, скорее всего, усилят враждебность по отношению к правительству».

Китай, который много лет подталкивал сбор биометрических данных, не является первой страной, которая реализует такую схему. В 2009 году Индия создала «добровольную» схему, Aadhaar, которая была объявлена как способ упростить выплаты пособий и уменьшить мошенничество, но в последнее время стала обязательной для осуществления основного финансового бизнеса, такого как открытие банковских счетов и даже осуществление платежей на определенную сумму.

Критики схемы говорят, что Aadhaar дает правительству неприемлемые полномочия по наблюдению, а также после нескольких нарушений данных также ставит под угрозу конфиденциальность граждан. Тем не менее, ориентировочное суждение в начале этого года постановило, что индийские граждане имеют основополагающее право на неприкосновенность частной жизни. Маловероятно, что власти в Китае, с его нулевым толерантным подходом ко всему, что могло бы нарушить государственный контроль, приняли бы такое же решение.