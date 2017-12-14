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Обновленные ноутбуки LG Gram получили четырехъядерные процессоры

14.12.2017 22:34 3

Обновленные ноутбуки LG Gram получили четырехъядерные процессоры

Так как близится CES, производители ноутбуков поспешно раскрывают оборудование, которое они будут демонстрировать на выставке. Вчера мы получили новинку в линейке ноутбуков Samsung Surface-challenging Notebook 9, и теперь крутой корейский титан LG представляет новинку в линейке 2018 Gram. Как всегда, компания подчеркивает переносимость легких ультрабуков. Новая партия включает 13,3-дюймовую модель весом 0,95 кг, 14-дюймовый вариант в 1,00 кг, а 15,6-версию - 1,09 кг.

Обновленные ноутбуки LG Gram получили четырехъядерные процессоры

Dell представляет XPS 13 с 8 поколением чипов Intel Core, полноэкранным дисплеем и корпусом из углеродного магния, который MIL-ST 810G проверен на долговечность. Компания утверждает, что упаковала больше дисплея в 14-дюймовую панель, обрезая оправы, делая ее того же размера, что и стандартный 13-дюймовый ноутбук.

В отличие от ультрабука Dell, LG утверждает, что ей все еще удалось втиснуть веб-камеру над дисплеем, и это снова означает (откровенно невероятное) время работы в течение дня. Дополнительные функции включают датчик отпечатков пальцев, сенсорный экран и Thunderbolt 3.

Обновленные ноутбуки LG Gram получили четырехъядерные процессоры
Обновленные ноутбуки LG Gram получили четырехъядерные процессоры
Эта 13,3-дюймовая электронная книга также может быть монитором
Эта 13,3-дюймовая электронная книга также может быть монитором
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