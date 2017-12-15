NASA обнаружило восьмую планету вокруг далекой звезды, а это значит, что мы больше не самая большая солнечная система, о которой мы знаем. Это открытие было сделано благодаря некоторой помощи искусственного интеллекта от Google, которая нашла планету, очищая ранее забытые «слабые» сигналы в данных, захваченных Космическим телескопом Кеплера. Недавно найденная планета расположена в солнечной системе вокруг Кеплера-90, звезды, расположенной на расстоянии около 2500 световых лет от Земли, которая была ранее обнаружена в 2014 году.

Космический телескоп Кеплера искал галактическое небо для экзопланет или планет за пределами нашей собственной Солнечной системы, поскольку он был запущен в 2009 году. Чтобы просеять все данные, которые он захватил с момента запуска, ученые обычно сначала смотрят на самые сильные сигналы , И этот процесс работал достаточно хорошо. В то время НАСА подтвердило 2525 экзопланет, число, которое изменило наше понимание того, насколько распространено найти планеты вокруг звезд, которые составляют нашу галактику.

Однако в последнее время искусственный интеллект стал более заметным инструментом в астрономии. Ученые, в том числе те, кто работает над данными Кеплера, все чаще обращаются к машинным обучению, чтобы помочь сортировать типично низкоприоритетные данные, чтобы увидеть, что они могли пропустить. В процессе они обнаружили забытую планету, которая теперь называется Kepler-90i.

Но пока мы теперь знаем, что Кеплер-90 имеет такое же количество орбитальных планет, что и наше Солнце, солнечная система является бедным кандидатом в поисках внеземной жизни - или, по крайней мере, жизни, как мы ее знаем (особенно по сравнению с чем-то вроде планеты, которые окружают TRAPPIST-1). Кеплер-90 примерно на 20 процентов больше и на 5 процентов теплее нашего Солнца. И его восемь планет танцуют вокруг звезды на гораздо более близких орбитах, чем те, что в нашей собственной Солнечной системе. Фактически, их орбиты настолько сравнительно малы, что семь из восьми планет Кеплера-90 будут входить между Землей и Солнцем.

Открытие Kepler-90i, появилось после того, как NASA позволило Google обучить свои алгоритмы машинного обучения 15 000 сигналов от потенциальных планет в базе данных Kepler. Затем ученые взяли обученную систему и установили ее для работы с данными из 670 звезд, которые, как уже было известно, имеют несколько планет, поскольку они считают, что это наиболее вероятные укрытия. Недавно открытая планета в Кеплере-90, наряду с другой, найденная в солнечной системе Кеплера-80, объявленная сегодня, является первой NASA находкой, которая смогла подтвердить эти новые результаты от ИИ Google.

Включение машинного обучения в этот процесс не должно пугать людей, средства к существованию которых связаны с открытием и изучением экзопланет, согласно Крису Шаллу, высокопоставленному разработчику программного обеспечения Google ИИ, который работал над проектом.

«То, что мы разработали здесь, - это инструмент, помогающий астрономам оказывать большее влияние», - сказал Шаллу на телефонной конференции. «Это способ увеличить производительность астрономов. Это, безусловно, не заменит их вообще».