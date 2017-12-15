Rinspeed давно мечтала о безумных автомобилях - от аквамобилей, вырванных из гаража Джеймса Бонда, до модных автономных аттракционов. Даже если они никогда не доберутся до общественности, концепции, по крайней мере, интересны и Rinspeed Snap ничем не отличается. По существу это модульное транспортное средство в двух частях, Snap состоит из сменных контейнеров, которые прикрепляются к подвижному шасси, в котором размещаются компьютеры обработки данных и силовая передача EV. Когда последний начинает стареть, вы просто заменяете новым под своим существующим контейнером, теоретически расширяя жизненный цикл автомобиля на долю стоимости покупки нового автомобиля. И, если вам надоедает верхняя половина, вы тоже можете ее поменять.

Пассажиры получают удовольствие, благодаря встроенному цифровому помощнику, который вписывается в ваши предпочтения, чтобы давать рекомендации.

Чтобы сделать воображаемый автомобиль еще более сумасшедшим, компания также рекламирует дополнительного роботизированного помощника, помогающего с поручениями и покупками. Кроме того, пассажирский пакет вмещает три экрана, поэтому вам больше не придется разговаривать со своими спутниками. Ближе познакомиться с таким транспортом можно на CES 2018 в следующем месяце.