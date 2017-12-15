Пятница, 15 Декабря

Следующая игра от разработчиков «Oxenfree» - это пить с сатаной

15.12.2017 18:05 3

Следующая игра от разработчиков «Oxenfree» - это пить с сатаной

В 2016 году было выпущено много игр с YA-тематикой, а Oxenfree был одним из самых ярких событий. Developer Night School Studio готова продемонстрировать свой следующий проект - и это немного другое. В Afterparty игроки берут на себя роль пары старшеклассников, у которых разгул прерван их безвременной смертью. В результате они обречены на пребывание в аду, так как приключенческая игра следует за ними от бара до бара в поисках того, чтобы перепить сатану и убежать.

Следующая игра от разработчиков «Oxenfree» - это пить с сатаной

IGN имеет более подробную информацию об игре, где, как представляется, вы будете фокусироваться на выборе между сочетанием напитков и вариантов диалога, чтобы убедиться, что эта «лучшая ночь» закончится на правильной ноте. Три кнопки представляют разные ответы, а четвертая - только для питья. Соучредитель Night School Шон Кранкель сказал, что в Oxenfree «вы действительно получаете возможность взаимодействовать с совершеннолетней историей способами, которые фильм или книга вам не позволяют», и мы ожидаем, что в этой игре будет больше того же. Являетесь ли вы еще в том возрасте, где оставаться на всю ночь - это привлекательная идея, или вы оглядываетесь назад в те дни с некоторой долей сожаления и тоски, тогда вам стоит ждать релиза этой игры в 2019 году.

Следующая игра от разработчиков «Oxenfree» - это пить с сатаной
Следующая игра от разработчиков «Oxenfree» - это пить с сатаной
Хищник приходит в Ubisoft's 'Ghost Recon Wildlands'
Хищник приходит в Ubisoft's 'Ghost Recon Wildlands'
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.