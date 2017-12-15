В 2016 году было выпущено много игр с YA-тематикой, а Oxenfree был одним из самых ярких событий. Developer Night School Studio готова продемонстрировать свой следующий проект - и это немного другое. В Afterparty игроки берут на себя роль пары старшеклассников, у которых разгул прерван их безвременной смертью. В результате они обречены на пребывание в аду, так как приключенческая игра следует за ними от бара до бара в поисках того, чтобы перепить сатану и убежать.

IGN имеет более подробную информацию об игре, где, как представляется, вы будете фокусироваться на выборе между сочетанием напитков и вариантов диалога, чтобы убедиться, что эта «лучшая ночь» закончится на правильной ноте. Три кнопки представляют разные ответы, а четвертая - только для питья. Соучредитель Night School Шон Кранкель сказал, что в Oxenfree «вы действительно получаете возможность взаимодействовать с совершеннолетней историей способами, которые фильм или книга вам не позволяют», и мы ожидаем, что в этой игре будет больше того же. Являетесь ли вы еще в том возрасте, где оставаться на всю ночь - это привлекательная идея, или вы оглядываетесь назад в те дни с некоторой долей сожаления и тоски, тогда вам стоит ждать релиза этой игры в 2019 году.