Сегодня SpaceX запустила свою первую повторно используемую ракету для NASA. Перед этой миссией пополнения запасов использовались как сама ракета Falcon 9, так и капсула Dragon. Еще в июне космическое агентство Элона Маска поставило на орбиту повторно используемую капсулу, но эта поездка на Международную космическую станцию знаменует собой первый раз, когда NASA использовало «проверенный полетами» усилитель в миссии (читай: повторно) в соответствии с CNBC.

Основываясь на жизненном потоке, все, кажется, пошло хорошо: SpaceX успешно высадила ракету, а это означает, что она потенциально может сделать свой третий полет в будущем.

Dragon проведет около месяца, прикрепленной к МКС, и вернется на Землю 13 января.