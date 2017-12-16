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Эта кнопка AMOLED, по-видимому, может воспроизводить GIF на вашей куртке

16.12.2017 1:04 3

Эта кнопка AMOLED, по-видимому, может воспроизводить GIF на вашей куртке

Компания под названием Beam Authentic задает важный вопрос: зачем носить брошь, которая всегда выглядит одинаково, когда вы можете носить небольшой AMOLED-экран и отображать GIF-файлы? Возможно, это не вопрос, который многие считают кому-то нужным, но Beam обещает кнопку, которая может воспроизводить неподвижные и движущиеся изображения, а также персонализированные сообщения на экране с разрешением 400 x 400 AMOLED, как это заметила Android Police.

Эта интеллектуальная износостойкая кнопка оснащена внешним освещением, датчиками ускорителя и портом Micro USB. Она прикрепляется с помощью магнита, поэтому нет необходимости пробивать отверстие через куртку. Beam Authentic также утверждает, что кнопка получает 24 часа автономной работы за один заряд.

Устройство продается на сайте компании за 99 долларов. Если это звучит не только глупо, но и слишком дорого, знайте, что три доллара покупки пойдут на благотворительность по выбору.

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