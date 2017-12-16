Химиотерапия имеет много ужасных побочных эффектов, и это отчасти потому, что препараты, используемые для борьбы с раком, также атакуют здоровые клетки. Выяснение способа доставки лекарств в опухоли без влияния на здоровую ткань представляет собой проблему, которую пытаются решить исследователи. Одна группа, работающая над этой проблемой, сообщает New Scientist, является командой в Институте исследований твердого тела и материалов им. Лейбница в Дрездене, и в недавнем исследовании они показали, что сперму можно превратить в эффективный инструмент доставки лекарств.

Сперма предлагает очень много преимуществ, когда дело доходит до доставки наркотиков. Они, естественно, мобильны, они могут заключить препарат таким образом, чтобы он не разбавлялся жидкостями организма или не просачивался, и они защищают лекарство от ферментов, которые могут их разрушить. Они также не вызывают иммунных реакций, как другие типы клеток - например, бактерии - и они не дублируют и не образуют нежелательных колоний.

Исследователи сначала показали, что просто вымачивание спермы в препарате, в этом случае лечение рака, называемое доксорубицином, позволит сперме принимать этот препарат и хранить его внутри себя. И когда эти сперматозоиды, загруженные лекарством, были подвергнуты типу экспериментальной опухоли, они вызвали почти 90-процентное сокращение живых раковых клеток через 72 часа. Кроме того, исследователи приложили к клеткам спермы крошечные покрытые железом шляпы, которые позволяли клеткам ориентироваться с помощью магнита, что позволяло исследователям контролировать их движение и направлять их на опухоль. Когда клетки натолкнулись на опухоль, штыри шляпы разворачиваются, освобождая сперму и позволяя ей проникать в опухоль. Исследователи показали, что сперматозоиды лучше бороться с раковыми клетками, чем просто вымачивать опухоль в препарате, потому что сперма может проникать внутрь клеток и доставлять препарат глубже, чем ванна для лекарств.

Выводы являются предварительными, но перспективными. Двигаясь вперед, исследователи должны выяснить уровни дозировки и как контролировать их с помощью спермы. Им также необходимо изучить, сколько лекарств идеально подходят, что происходит с их маленькими рулевыми колпаками с железным покрытием, и если они создают проблему для людей и может ли сперма человека справиться с этой задачей так же хорошо, как использовать быструю сперму в исследовании. Таким образом, есть способы, прежде чем это может быть использовано у людей, но использование естественных клеток, которые уже оптимизированы для путешествий по телам и взаимодействия с человеческими клетками, кажется действительно хорошей идеей.