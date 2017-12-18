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«Rainbrow» - игра для iPhone X, в которую вы играете своими бровями

18.12.2017 20:03 15

«Rainbrow» - игра для iPhone X, в которую вы играете своими бровями

Если вы с нетерпением ждали того дня, когда сможете контролировать игру на смартфоне своими бровями, то это время пришло. По крайней мере, если вы владеете iPhone X. В игре используется флагманская камера TrueDepth и платформа дополненной реальности ARKit, позволяющая совершить аркадную поездку. На фоне радуги, вы управляете смайлом, который должен уклоняться от других эмоджи, чтобы накопить очки.

А двигать смайлом надо будет при помощи бровей. Поднимая их, вы сможете двигаться вверх, хмурясь, спускаться вниз, а оставаясь без выражения, смайл будет оставаться неподвижным. Мы видели, как некоторые крупные имена обновляли свои приложения, чтобы учесть отличия iPhone X и множество приложений ARKit для загрузки. Вначале это может показаться немного неудобным, но в будущем мы можем ожидать такие игры с контролируемым внешним видом.

Проблемы с безопасностью преследуют iPhone X, и, по сообщениям, Rainbrow указывает, что использует только данные TrueDepth для целей геймплея. Ранее сообщалось, что Apple делится данными Face ID с разработчиками, которые затем могут продавать их третьим лицам. Политика Apple запрещает этот тип обмена данными, и компания утверждает, что даже она не может получить доступ к вашей информации, которая надежно хранится в зашифрованном анклаве на iPhone X.

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