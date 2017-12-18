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Toyota планирует создать более 10 моделей электромобилей к началу 2020-х годов

18.12.2017 20:56 12

Toyota планирует создать более 10 моделей электромобилей к началу 2020-х годов

Toyota недавно намекнула, что она наконец готова принять чистые электрические автомобили, и теперь у нас есть лучшее представление о том, что подразумевает это обязательство. В следующем десятилетии автопроизводитель изложил свои цели для автомобилей с низким и нулевым уровнем выбросов, и ожидается, что к началу 2020-х годов он представит «более 10» EV по всему миру, начиная с Китая, прежде чем перейти на рынки, такие как Европа, Япония и США , И к 2025 году каждая Toyota и Lexus будут либо EV-only, либо иметь электрифицированный вариант, например, гибридный или водородный топливный элемент.

Не то, чтобы цели компании были особенно амбициозными. Она надеется, что к 2030 году продаст где-то более 1 миллиона автомобилей с нулевым уровнем выбросов (либо чистых EV, либо моделей водорода), и 5,5 миллиона с каким-то электрическими силовыми агрегатами. Звучит как очень много, но на практике это довольно скромно. Ford отметила, что к 2020 году она хочет, чтобы по меньшей мере 10 процентов ее продаж были EV, в то время как GM надеется получить 20 EV на рынке к 2023 году. И, конечно же, Tesla может значительно превзойти цифры Toyota. К августу было около полумиллиона резервирований Model 3, и это не включает в себя другие модели EV.

Тем не менее, цели важны. Несмотря на то, что Toyota хеджирует свои ставки, сделав водород частью своего будущего, она рассматривает EV как значительную часть своего состава. И когда Toyota явно является одним из крупнейших в мире автомобильных брендов, это неизбежно повлияет на то, на чем люди едут. Вы можете хотя бы рассмотреть электрифицированный автомобиль, где раньше не было выбора.

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Toyota планирует создать более 10 моделей электромобилей к началу 2020-х годов
Toyota планирует создать более 10 моделей электромобилей к началу 2020-х годов
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