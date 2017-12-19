Китайский автопроизводитель NIO (ранее NextEV) официально запустил свой первый настоящий серийный автомобиль, полностью электрический двухмоторный внедорожник под названием ES8. Концепт автомобиля дебютировал в начале этого года на Шанхайском автосалоне, но NIO, наконец, поделилась информацией о машине. ES8, который стартует в следующем году, начинается с 448 000 китайских юаней (68 000 долларов), а базовая модель имеет диапазон 355 километров.

Эта цена составляет примерно половину того, за сколько продается Model X Tesla в Китае, и это до субсидий и стимулов, которые могут снизить стоимость ES8, по крайней мере, на еще 6 600 долларов. Хотя Tesla уже несколько лет продает автомобили в Китае, она не имеют права на эти стимулы и субсидии, поскольку транспорт импортируются. Компания California EV пытается обойти эти ограничения, которые были введены правительством Китая для продвижения своих собственных компаний. Тесла договорилась о строительстве завода в Китае, в то время как другие автопроизводители установили партнерские отношения с существующими китайскими производителями.

Ожидается, что ES8 станет современным внедорожником. Корпус и шасси, оба из которых полностью алюминиевые, катаются на активной пневматической подвеске. Интерьер просторный, а семь мест украшены кожей. На лобовом стекле есть хедз-ап, а на центральной консоли - беспроводной стол для зарядки.

ES8 имеет два двигателя - по одному для каждой оси - что в совокупности выдает 480 кВт мощности (или около 644 лошадиных сил). По данным NIO, это составит от 0-100 километров в час за примерно 4,4 секунды.

ES8 также хочет иметь усовершенствованную систему поддержки драйверов под названием NIO Pilot. Он оснащен чипом EyeQ4 от Mobileye, который опирается на набор из пяти камер, 12 ультразвуковых датчиков и пять радаров. Это наделит автомобиль такими функциями, как адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, предупреждение о выезде из полосы движения, обнаружение слепого пятна.

NIO вводит некоторые новые идеи в ES8. В автомобиле под названием NOMI есть помощник ИИ, который использует компьютерные и облачные вычисления, чтобы «превратить ES8 в веселый, выразительный и интуитивный спутник, который может слушать, разговаривать и помогать водителям». И компания разработала быструю систему обмена аккумуляторными батареями, которая может изменить мощность ESK на 70 кВт в течение трех минут. NIO заявляет, что к 2020 году она построит 1100 станций обмена аккумуляторной батареей по всей стране, предположительно, чтобы помочь в длительных поездках.

По словам компании, покупатели могут выбрать услугу подписки на батарею, которая включает в себя услуги по обновлению аккумуляторной батареи, а также обеспечение качества, помощь на дороге, подключение к автомобилю и общенациональные тарифные услуги.