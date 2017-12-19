Adidas официально выходит из пригодной для носки индустрии фитнеса, по крайней мере, когда дело доходит до создания собственных устройств, согласно докладу Portland Business Journal о том, что компания закрывает свое подразделение оборудования.

Adidas будет скорее смещать усилия, чтобы сосредоточиться на программном обеспечении - в частности, Adidas App и Runtastic (которые компания выкупила в 2015 году). Adidas выпустила несколько носимых фитнес-трекеров под названием miCoach, кульминацией которых стали умные часы SmartCatch от miCoach, но, похоже, никто из них действительно не взлетел.

Adidas уже некоторое время отходит от разработки аппаратного обеспечения - в отчете в прошлом году от Wareable, Стейси Берр, вице-президент по спортивной электронике Adidas, прокомментировал, что «мы не увидим новые часы от Adidas какое-то время».

Это путь, который более или менее отражает движение, сделанное Nike несколько лет назад, которое также не удалось с помощью оборудования для отслеживания пригодности Fuelband до того, как оно развернулось для работы с программным обеспечением с такими партнерами, как Apple (которая теперь делает Nike-бренд Apple Watch)

И, как и Nike, Adidas также не полностью исчезает с аппаратного фронта - компания уже объявила о планах объединиться с Fitbit для издания умных часов Adidas Ionic в 2018 году.