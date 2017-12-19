Adidas прекратит создание пригодных для носки девайсов
Adidas официально выходит из пригодной для носки индустрии фитнеса, по крайней мере, когда дело доходит до создания собственных устройств, согласно докладу Portland Business Journal о том, что компания закрывает свое подразделение оборудования.
Adidas будет скорее смещать усилия, чтобы сосредоточиться на программном обеспечении - в частности, Adidas App и Runtastic (которые компания выкупила в 2015 году). Adidas выпустила несколько носимых фитнес-трекеров под названием miCoach, кульминацией которых стали умные часы SmartCatch от miCoach, но, похоже, никто из них действительно не взлетел.
Adidas уже некоторое время отходит от разработки аппаратного обеспечения - в отчете в прошлом году от Wareable, Стейси Берр, вице-президент по спортивной электронике Adidas, прокомментировал, что «мы не увидим новые часы от Adidas какое-то время».
Это путь, который более или менее отражает движение, сделанное Nike несколько лет назад, которое также не удалось с помощью оборудования для отслеживания пригодности Fuelband до того, как оно развернулось для работы с программным обеспечением с такими партнерами, как Apple (которая теперь делает Nike-бренд Apple Watch)
И, как и Nike, Adidas также не полностью исчезает с аппаратного фронта - компания уже объявила о планах объединиться с Fitbit для издания умных часов Adidas Ionic в 2018 году.