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BMW в партнерстве с компаниями разработает твердотельные батареи EV

19.12.2017 2:59 24

BMW в партнерстве с компаниями разработает твердотельные батареи EV

BMW сотрудничает с Solid Power, чтобы принести их аккумуляторные технологии электромобилям. «С момента создания компании команда Solid Power работала над разработкой и масштабированием конкурентоспособной твердотельной батареи, уделяя особое внимание безопасности, производительности и стоимости», - сказал в своем заявлении Дуг Кэмпбелл, основатель и генеральный директор Solid Power. «Сотрудничество с BMW еще раз подтверждает, что инновации на основе твердотельных батарей будут продолжать улучшать электромобили».

Твердотельные батареи обладают некоторыми преимуществами по сравнению с литий-ионными батареями, которые в настоящее время используются в большей степени, включая большую плотность энергии и, следовательно, увеличенный диапазон движения при использовании в EV, меньшую вероятность возгорания или взрыва и быструю перезарядку. Преимущества твердотельных батарей - вот почему многие компании, в том числе Fisker, Toyota и Google, стремятся разработать технологию и в конечном итоге включить их в свои продукты.

Батарейки, которые ограничивают диапазоны вождения EVs, несомненно, будут препятствовать тому, чтобы эти типы транспортных средств стали основным. Таким образом, технология, которая может растягивать эти расстояния на пути и сделать EV настолько же удобными, как традиционные автомобили с газовым двигателем, будет обязательной, когда дело доходит до расширения их использования и, следовательно, экологических преимуществ, которые они предоставляют.

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