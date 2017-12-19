14 февраля будет представлена универсальная телевизионная система Caavo, которая направлена на упрощение домашних телевизионных установок с помощью машинного зрения, передает The Verge. Первоначально планировалось выдать ее в июне прошлого года. Система стоимостью 399 долларов может похвастаться возможностью управления и навигации до восьми устройств - например, Roku, Apple TV, DVR и Xbox One - устранение необходимости в кучке разные пульты, по большей части. Он даже предлагает голосовое управление. Вы также можете настроить систему для работы определенных сервисов, таких как Hulu, на определенном устройстве, например, на Fire TV.

Есть несколько минусов для Caavo. Во-первых, он не поддерживает HDR, хотя это может измениться в будущем. И два, это стоит 399 долларов, что выходит за рамки того, что многие готовы платить за удобство. Тем не менее, компания говорит, что первый раунд систем Caavo - 5000 единиц - будет продан. И в следующем году команда хочет создать менее дорогой блок с меньшим количеством портов и звуковой панелью. «Это первое выражение того, что мы можем сделать, и это выражение высокого класса», - сказал «The Verge» технический директор Caavo Ашиш Аггарвал. «Наши планы не так велики в этом году. Следующая цель - люди с менее чем восемью устройствами. Но сначала мы должны убедиться, что это работает».