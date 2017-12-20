На прошлой неделе VESA (наконец) запустила стандарт HDR для компьютерных дисплеев, чтобы рассказать потребителям, будет ли дорогой монитор показывать игры и фильмы так, как это планировали создатели. Samsung объявила, что 49-дюймовый сверхширокий широкополосный монитор QLED, CHG90, первый получил сертификат DisplayHDR 600. Это означает, что он обеспечивает достаточную яркость (600 кд / м2 пика и 350 кд / м2 в среднем), контраст (3000: 1) и точность цвета (10 бит) для доставки по обещанию HDR.

CHG90 имеет очень странное разрешение 3,840 x 1080 (соотношение сторон 32: 9), обновление 144 Гц, поддержку AMD FreeSync, глубокую кривизну и цену в 1300 долларов, поэтому он не для всех. Он построен в основном для замены установок с несколькими мониторами, чтобы вы могли, скажем, играть на одной половине, а транслировать с другой. Как один экран, он может дать вам больше видимости и гибкости с элементами управления, но, очевидно, не обеспечивает полного разрешения 4K.

Интересно, что игровой монитор впервые получит сертификацию VESA DisplayHDR, так как есть много профессиональных графических мониторов, предназначенных для максимальной точности и контрастности цветов. Однако многие из них используют панели IPS, которые не имеют яркости и, вероятно, не будут соответствовать порогу 600/350 кд / м2. Samsung в основном использовала свои QLED-технологии для телевизоров 4K, и, хотя черный не так хорош, как на OLED-дисплеях, они определенно яркие.

На цветной стороне VESA говорит, что мониторы должны отображать миллиард цветов (10 бит), но 8-битные панели с 2 битами «сглаживания» для имитации 10 бит также могут быть квалифицированы. Очень немногие мониторы имеют настоящие 10-битные панели, но большинство телевизоров QLED от Samsung (спецификации Samsung для CHG90 не говорят).

VESA пообещала объявить несколько сертифицированных мониторов DisplayHDR на CES 2018, так что вы можете ожидать увидеть других в ближайшее время. Будет интересно посмотреть, кто первым соответствует DisplayHDR 1000, который намного более требователен к яркости и уровню черного (контраст). Если потребители начнут подталкивать производителей к этим спецификациям, это будет большим плюсом как для геймеров, так и для стримеров.