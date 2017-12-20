Национальные институты здравоохранения снимают запрет на финансирование рискованных экспериментов, которые могут сделать вирусы, такие как грипп, MERS, или SARS более опасными или заразными, сообщают STAT News. Гранты, предлагающие мутировать вирусы, чтобы сделать их более опасными, будут проходить дополнительный уровень обзора до принятия окончательного решения о финансировании.

Эти противоречивые эксперименты называются «выигрышными функциями», и их риски и выгоды отчаянно обсуждаются. С одной стороны, настройка вируса, чтобы сделать его более заразительным, может помочь ученым понять, что позволяет вирусу, например птичьему гриппу, совершить прыжок от заражения птиц до распространения среди людей. Но если один из этих усиленных вирусов должен был заразить широкую общественность, они могут вызвать потенциально смертельную пандемию человека. Такое нарушение не может быть и речи, говорит Шарон Бегли о новостях STAT: правительственные лаборатории в прошлом злоупотребляли опасными материалами, такими как сибирская язва, птичий грипп, эбола и оспа.

NIH приостановил федеральное финансирование этих экспериментов по усилению функции в октябре 2014 года, в то время как агентство разработало лучший способ рассмотрения таких предложений. Три года спустя NIH теперь отменяет запрет, потому что это «исследование важно для того, чтобы помочь нам определить, понять и разработать стратегии и эффективные контрмеры против быстро развивающихся возбудителей, которые представляют угрозу для здоровья населения», - сказал директор NIH Фрэнсис Коллинз в заявление.

Новый план заключается в том, чтобы добавить дополнительный обзорный этап «многодисциплинарной группой» в Департамент здравоохранения и социальных служб. Эта группа будет оценивать перспективные предложения по возможным опасностям и потенциальным выгодам и предложит стратегии по снижению рисков.

В новостях уже возникают смешанные реакции, сообщает Бегли, что неудивительно, учитывая продолжающуюся работу экспертов в этой области. Несколько экспертов по вирусологии утверждали в статье, опубликованной в журнале Nature Reviews Microbiology, о том, что настройка ДНК вируса, чтобы увидеть, как она изменяется, - это единственный способ узнать, как гены вируса влияют на его функцию. Это знание является ключевым для понимания таких вещей, как вирусы становятся резистентными к лекарственным средствам, или приобретают способность заражать новых хозяев.

Но эпидемиолог Гарварда Марк Липшич вернулся в той же статье 2015 года, что создание новых, более опасных вирусов «влечет за собой уникальный риск того, что лабораторная авария может спровоцировать пандемию, убив миллионы». Он сказал Бегли, что добавление дополнительного обзора для этого исследования - «маленький шаг вперед ». Но, добавил он, «я считаю, что обзор предложенного типа должен запрещать такие эксперименты».