Samsung анонсировала новейшие модели Galaxy A: A8 и A8 Plus. A8 имеет 5,6-дюймовый AMOLED-дисплей, а A8 Plus - на шести дюймах. Оба новых устройства оснащены 16-мегапиксельной и 8-мегапиксельной фронтальной камерой F / 1.9, задней камерой 16 Мп F/1.7, дисплеем бесконечности, соотношением сторон экрана 18,5: 9 и 32 ГБ или 64 ГБ внутренней памяти, которая расширяется до 256 ГБ с картой microSD. A8 поставляется с 4 ГБ оперативной памяти, а A8 Plus - с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти. Они также пыле-водостойкие и совместимы с Samsung Pay. Эти устройства являются первыми в серии A от Samsung для поддержки Gear VR.

Интересно отметить, что двойная камера помещается спереди, а не сзади, как Galaxy Note 8. Samsung заявляет, что пользователи могут переключаться между двумя камерами в зависимости от типа, который вы хотите - от крупных планов, до портретных снимков с ясным, четким фоном. Samsung отмечает, что функции Live Focus также позволяют настраивать эффект боке до или после съемки. Камера также поддерживает стабилизацию цифрового видеоизображения, а также функцию гиперлайпа, которая позволяет создавать видео с временным разрешением.

Устройства выходят в черном, сером, золотом и синем варианте. Galaxy A8 и A8 Plus будут доступны в начале января, но пока нет никаких признаков того, сколько это будет стоить.