Среда, 20 Декабря

Шкаф для паровой очистки от LG теперь имеет семейный размер

20.12.2017 2:08 6

Шкаф для паровой очистки от LG теперь имеет семейный размер

LG Styler, элегантный шкаф для управления одеждой и паровой очистки, теперь имеет большой размер с расширенным интерьером, который позволяет хранить до шести предметов одежды. Styler - это система ухода за одеждой, которая использует пар для обновления и дезинфекции вашей одежды, избавления от запахов и складок. LG говорит, что Styler может удалить более 99 процентов аллергенов и бактерий в одежде, а горячий пар стерилизует одежду, а также выпрямляет ее. Подвижная вешалка, которая может содержать до пяти предметов одежды, также может «вытряхнуть» оставшиеся неровности. Расширение интерьера означает, что владельцы могут также размещать в системе большие куртки и зимние пальто. Styler также предназначен для тонкой одежды, включая бюстгальтеры, блузки и классическую одежду, такую как платья и костюмы. Он также может использоваться для санировки детской одежды и плюшевых игрушек.

Существует отделение для брюк Crease Care, в котором теперь можно хранить большие брюки (до размера талии 48 дюймов), а также оставляя аккуратную складку в брюках (до 60 сантиметров). В передней части шкафа имеется панель управления с различными вариантами очистки, в том числе мягкая очистка, костюмы / пальто и шерсть / трикотаж.

Шкаф для паровой очистки от LG теперь имеет семейный размер

The Styler поставляется с Wi-Fi-подключением, а также доступны различные загружаемые курсы по стилю. LG говорит, что мобильное приложение также может быть подключено и использоваться для отслеживания потребления энергии или для уведомления пользователей о завершении цикла очистки. Приложение также может сканировать предметы одежды с помощью тегов NFC, чтобы помочь решить, какие функции очистки должно использовать устройство, что быть наиболее эффективным.

Шкаф для паровой очистки от LG теперь имеет семейный размер

Нет ни слова о дате релиза или о том, сколько это будет стоить, но оригинальный Styler доступен примерно за 1800 долларов от разных розничных торговцев.

Широкомасштабный игровой монитор Samsung впервые будет сертифицирован HDR
Широкомасштабный игровой монитор Samsung впервые будет сертифицирован HDR
Caavo представит универсальную телевизионную систему с голосовой поддержкой
Caavo представит универсальную телевизионную систему с голосовой поддержкой
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.