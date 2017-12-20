LG Styler, элегантный шкаф для управления одеждой и паровой очистки, теперь имеет большой размер с расширенным интерьером, который позволяет хранить до шести предметов одежды. Styler - это система ухода за одеждой, которая использует пар для обновления и дезинфекции вашей одежды, избавления от запахов и складок. LG говорит, что Styler может удалить более 99 процентов аллергенов и бактерий в одежде, а горячий пар стерилизует одежду, а также выпрямляет ее. Подвижная вешалка, которая может содержать до пяти предметов одежды, также может «вытряхнуть» оставшиеся неровности. Расширение интерьера означает, что владельцы могут также размещать в системе большие куртки и зимние пальто. Styler также предназначен для тонкой одежды, включая бюстгальтеры, блузки и классическую одежду, такую как платья и костюмы. Он также может использоваться для санировки детской одежды и плюшевых игрушек.

Существует отделение для брюк Crease Care, в котором теперь можно хранить большие брюки (до размера талии 48 дюймов), а также оставляя аккуратную складку в брюках (до 60 сантиметров). В передней части шкафа имеется панель управления с различными вариантами очистки, в том числе мягкая очистка, костюмы / пальто и шерсть / трикотаж.

The Styler поставляется с Wi-Fi-подключением, а также доступны различные загружаемые курсы по стилю. LG говорит, что мобильное приложение также может быть подключено и использоваться для отслеживания потребления энергии или для уведомления пользователей о завершении цикла очистки. Приложение также может сканировать предметы одежды с помощью тегов NFC, чтобы помочь решить, какие функции очистки должно использовать устройство, что быть наиболее эффективным.

Нет ни слова о дате релиза или о том, сколько это будет стоить, но оригинальный Styler доступен примерно за 1800 долларов от разных розничных торговцев.